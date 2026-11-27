В этом году москвичи совершили более 77 миллионов поездок на арендных электросамокатах. В зимний период технику отправляют на хранение в сервисные центры, где ее разбирают, при необходимости ремонтируют, а затем моют.

Большую часть самокатов удается восстановить, и после ремонта они могут прослужить еще несколько сезонов. Перед началом нового сезона технику снова проверят и только после этого вернут на городские парковки.

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