Мошенники начали рассылать женщинам опасные открытки ко Дню матери через мессенджеры. В поздравительных сообщениях содержатся ссылки на электронные открытки, видео и интерактивные подарки.

Однако вместо праздничного контента пользователи получают вредоносные программы. Они предназначены для кражи личных данных, перехвата сообщений и получения доступа к банковским приложениям.

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