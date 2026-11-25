Мошенники начали выдавать себя за сотрудников популярных служб доставки. О новой схеме предупредили эксперты проекта "Перезвони сам".

Человек получает сообщение, что заказ готов к доставке, но нужно подтвердить адрес, оплатить хранение товара или доплатить за вес. Если перейти по фишинговой ссылке и ввести данные, то они уйдут мошенникам, а с карты спишутся все доступные средства.

Эксперты советуют не отвечать на такие сообщения и ничего не вводить. Они напоминают, что настоящие службы доставки не просят банковские реквизиты и пишут только с официальных аккаунтов.



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