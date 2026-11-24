Мошенники придумали новую схему обмана, связанную с самозапретом на кредиты. Они звонят россиянам и представляются сотрудниками портала "Госуслуги" или бюро кредитных историй. Злоумышленники утверждают, что самозапрет установлен с ошибками и его нужно срочно снять.

Затем они просят продиктовать код из СМС или перейти по ссылке на поддельный сайт. Так мошенники пытаются получить доступ к учетной записи на "Госуслугах".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.