Перекрытия в центре Москвы 28 октября начнут действовать с 10:00

Перекрытия на ряде центральных улиц Москвы 28 октября начнут действовать с 10:00. Меры связаны с проведением мероприятия.

Движения не будет на участках Тверской, Моховой улиц, Петровки и Большой Никитской, на Охотном Ряду, Ильинке и Варварке. Перекрытия также коснутся Новой и Старой площадей, Москворецкой и Кремлевской набережных, Большого Москворецкого и Малого Устьинского мостов, Театрального и Китайгородского проездов.

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