ЦОДД Москвы рекомендовал водителям пересесть вечером 27 октября на общественный транспорт

ЦОДД Москвы рекомендовал водителям пересесть вечером 27 октября на метро, МЦК и МЦД или вовсе отложить поездки на более позднее время, например после 20:00.

В городе постепенно начинается вечерний час-пик. Из-за перекрытий в центре Москвы автомобильный поток перераспределится, и время в пути может увеличиться на 30–40 минут. Движение в столице будут ограничивать еще несколько дней в связи с проведением двух международных саммитов с участием глав многих государств.

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