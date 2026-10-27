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27 октября, 14:45

Шоу-бизнес

Директор Долиной подал иски против компаний за ИИ-двойника в рекламе

Директор Долиной подал иски против компаний за ИИ-двойника в рекламе

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Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин подал иски против компаний, которые использовали созданного нейросетью двойника певицы в рекламе. В частности, одна мебельная компания разместила Долину в своей рекламе и сделала коллажи с ее изображением в интерьерах.

Пудовкин заявил, что продолжит эту практику и будет бороться с использованием ИИ-двойников без разрешения, поскольку, по его мнению, это нарушает личные границы и граничит с издевательством. Он подчеркнул, что официальных разрешений на использование изображения Долиной никому не выдавалось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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