Директор Долиной подал иски против компаний за ИИ-двойника в рекламе

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин подал иски против компаний, которые использовали созданного нейросетью двойника певицы в рекламе. В частности, одна мебельная компания разместила Долину в своей рекламе и сделала коллажи с ее изображением в интерьерах.

Пудовкин заявил, что продолжит эту практику и будет бороться с использованием ИИ-двойников без разрешения, поскольку, по его мнению, это нарушает личные границы и граничит с издевательством. Он подчеркнул, что официальных разрешений на использование изображения Долиной никому не выдавалось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

