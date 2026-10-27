Мобильный интернет может временно не работать в Москве в пределах ТТК

Минцифры РФ предупредило, что мобильный интернет может временно не работать в Москве в пределах Третьего транспортного кольца. Причина – обеспечение безопасности во время саммита Форума стран – экспортеров газа и саммита "Россия – Африка".

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин пояснил, что ограничения нужны для предотвращения возможных провокаций и координации злоумышленников через интернет, поэтому оставлены только сервисы из "белого списка", обеспечивающие основные жизненные функции.

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