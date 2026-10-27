Тур Кубка России по футболу стартует 27 октября матчем "Краснодар" – "Динамо"

Во вторник, 27 октября, стартует очередной тур Кубка России – предпоследние матчи групповой стадии, которые фактически станут решающими для выхода из группы. В центре внимания – принципиальная встреча "Краснодара" и "Динамо": бело-голубые отправились на юг, где им традиционно приходится непросто.

В среду, 28 октября, пройдут матчи "Оренбург" – "Родина" и "Спартак" – "Рубин" в Тушине. Завершится программа тура в четверг, 29 октября, игрой на "ВЭБ Арене", где ЦСКА примет "Локомотив".

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