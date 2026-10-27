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27 октября, 07:30

Технологии

Apple признала дефект экранов складных iPhone Duo после жалоб на трещины

Apple признала дефект экранов складных iPhone Duo после жалоб на трещины

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Компания Apple признала проблему с экранами складных смартфонов iPhone Duo после многочисленных жалоб на трещины вдоль сгиба. У поврежденных устройств экран трескается по центральной линии, после чего на нем застывает горизонтальная полоса пикселей.

В компании заявили, что дефект затронул небольшое число аппаратов, и предложили владельцам замену. Мировые продажи устройства стартовали ранее. При этом первый в России iPhone Duo попал в Москву еще раньше и обошелся заказчику в 1,6 миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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