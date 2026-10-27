Строительство нового Большого Московского цирка началось в Мнёвниковской пойме

В Мнёвниковской пойме на северо-западе Москвы началось строительство нового Большого Московского цирка. Здание, по форме напоминающее цирковой шатер, вместит до пяти тысяч зрителей, а его общая площадь составит 82 тысячи квадратных метров.

Главная особенность – арена-трансформер с 11 вариантами трансформаций, включая водный канал с фонтанами и стеной дождя, конный манеж из трех вращающихся колец и ледовый манеж с системой наморозки льда. Под куполом предусмотрят подвесные механизмы для воздушных номеров, а под землей – 20-метровую шахту для хранения и перемещения сменных манежей.

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