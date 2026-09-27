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27 сентября, 08:15

Политика

Иран пригрозил закрыть небо над всем Ближним Востоком

Иран пригрозил закрыть небо над всем Ближним Востоком

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Иран пригрозил закрыть небо над всем Ближним Востоком. Такое заявление сделал советник верховного лидера Ирана на фоне новых санкций со стороны США.

Сначала Вашингтон ввел ограничение для 27 иранских авиакомпаний, а на этой неделе припугнул аэропорты, поставщиков топлива и наземные службы, которые все еще работают с этими перевозчиками. В Тегеране в ответ пообещали заблокировать перевозки вообще для всех стран и авиакомпаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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