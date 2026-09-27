27 сентября, 08:15Политика
Иран пригрозил закрыть небо над всем Ближним Востоком
Иран пригрозил закрыть небо над всем Ближним Востоком. Такое заявление сделал советник верховного лидера Ирана на фоне новых санкций со стороны США.
Сначала Вашингтон ввел ограничение для 27 иранских авиакомпаний, а на этой неделе припугнул аэропорты, поставщиков топлива и наземные службы, которые все еще работают с этими перевозчиками. В Тегеране в ответ пообещали заблокировать перевозки вообще для всех стран и авиакомпаний.
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