Иран пригрозил закрыть небо над всем Ближним Востоком. Такое заявление сделал советник верховного лидера Ирана на фоне новых санкций со стороны США.

Сначала Вашингтон ввел ограничение для 27 иранских авиакомпаний, а на этой неделе припугнул аэропорты, поставщиков топлива и наземные службы, которые все еще работают с этими перевозчиками. В Тегеране в ответ пообещали заблокировать перевозки вообще для всех стран и авиакомпаний.

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