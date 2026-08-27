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Новости

27 августа, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 27 августа

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 27 августа

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На юго-западе Москвы столкнулись три машины. ДТП произошло на пересечении улицы Каховка и Севастопольского проспекта. Одна из легковушек после удара вылетела на пешеходный переход.

В столичных аэропортах рекомендовали пассажирам заранее проверять статус рейсов перед тем, как прибыть на посадку. Авиакомпании в настоящее время корректируют расписание как на прилет, так и на вылет.

Температура воздуха в столице составляет 18 градусов тепла. Осадков не ожидается, однако они возможны к выходным. Москва подпадает под влияние холодной части антициклона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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