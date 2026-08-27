27 августа, 17:30Общество
Телеканал Москва 24 подвел итоги рубрики "Районы, кварталы"
Телеканал Москва 24 подвел итоги рубрики "Районы, кварталы". Участникам необходимо было угадать Беговой район по фотографии. Правильный ответ прислали 42 человека. Победителем розыгрыша стал Андрей.
Беговой район находится в Северном административном округе, в нем проживают почти 44 тысячи человек. Название района связано с ипподромом, который сейчас находится на реконструкции. Музей русского импрессионизма расположен на Ленинградском проспекте на территории бывшей кондитерской фабрики "Большевик".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.