Телеканал Москва 24 подвел итоги рубрики "Районы, кварталы". Участникам необходимо было угадать Беговой район по фотографии. Правильный ответ прислали 42 человека. Победителем розыгрыша стал Андрей.

Беговой район находится в Северном административном округе, в нем проживают почти 44 тысячи человек. Название района связано с ипподромом, который сейчас находится на реконструкции. Музей русского импрессионизма расположен на Ленинградском проспекте на территории бывшей кондитерской фабрики "Большевик".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.