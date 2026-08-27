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27 августа, 17:30

Общество

Телеканал Москва 24 подвел итоги рубрики "Районы, кварталы"

Телеканал Москва 24 подвел итоги рубрики "Районы, кварталы"

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Телеканал Москва 24 подвел итоги рубрики "Районы, кварталы". Участникам необходимо было угадать Беговой район по фотографии. Правильный ответ прислали 42 человека. Победителем розыгрыша стал Андрей.

Беговой район находится в Северном административном округе, в нем проживают почти 44 тысячи человек. Название района связано с ипподромом, который сейчас находится на реконструкции. Музей русского импрессионизма расположен на Ленинградском проспекте на территории бывшей кондитерской фабрики "Большевик".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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