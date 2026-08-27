Эксперт заявила о необходимости защиты детей от соцсетей в России

Государство пока не может полностью защитить детей от негативного воздействия социальных сетей. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

По ее словам, среди основных проблем она выделяет мошенничество, когда злоумышленники выдают себя за правоохранительные органы и вовлекают детей в действия против страны.

Ограничения на социальные сети для детей уже действуют в Малайзии, Греции, Норвегии и Австралии. С нового года их введут в Великобритании. В России вопрос пока находится на стадии обсуждения.

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