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27 августа, 11:45

Происшествия

Новости мира: вертолет рухнул на севере Италии

Новости мира: вертолет рухнул на севере Италии

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На севере Италии у озера Кампличчоли рухнул вертолет. Проблемы с управлением возникли на высоте около 1,5 километра. Машина задела лопастями тросы фуникулера и загорелась. Погибли два человека.

Красный уровень погодной опасности действует в Саудовской Аравии. Сильные ливни затопили улицы Таифа и Мекки, движение транспорта остановлено. В Таифе потоком воды снесло курьера. Спасательные бригады и спецтехника усилены, коммунальные службы откачивают воду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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