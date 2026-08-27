Новости мира: вертолет рухнул на севере Италии

На севере Италии у озера Кампличчоли рухнул вертолет. Проблемы с управлением возникли на высоте около 1,5 километра. Машина задела лопастями тросы фуникулера и загорелась. Погибли два человека.

Красный уровень погодной опасности действует в Саудовской Аравии. Сильные ливни затопили улицы Таифа и Мекки, движение транспорта остановлено. В Таифе потоком воды снесло курьера. Спасательные бригады и спецтехника усилены, коммунальные службы откачивают воду.

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