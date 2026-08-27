"Ростех" направил российским военным партию истребителей Су-35С. Самолеты прошли заводские испытания в различных режимах и перелетели из Комсомольска-на-Амуре на аэродром базирования.

Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе и поражения наземных объектов. Истребители могут перехватывать воздушные цели на дальних подступах, прикрывать ударные группы и наземные объекты, уничтожать беспилотники, а также наносить удары по наземным и надводным целям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.