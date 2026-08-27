Герасимов проверил ход выполнения боевых задач "Южной" группировкой в зоне СВО

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач "Южной" группировкой войск в зоне СВО. Говоря о ситуации на фронтах, он сообщил, что российские военные на отдельных участках преодолели первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона.

По словам Герасимова, российские подразделения продолжают наступление в городских кварталах Алексеево-Дружковки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.