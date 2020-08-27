Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С 29 августа заработает новый маршрут проекта "Москва – область" – в Одинцово. Автобусы будут курсировать от станции метро "Юго-Западная", рядом с которой расположены корпуса крупнейших вузов. Студенты и школьники могут пользоваться льготными билетами "Единой" зоны "Пригород" на 30 или 90 дней по картам москвича.

"По поручению Сергея Собянина в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года продолжаем улучшать транспортную инфраструктуру в ТиНАО. Переразметили значимый для округа перекресток Зайцевского и Боровского шоссе по проекту ЦОДД. Ранее он был загружен в двух направлениях от Минского шоссе и при движении от МКАД: на них добавили дополнительные полосы. В результате время проезда сократилось на 5 минут, а пропускная способность направлений выросла на 42%", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Более 14 миллионов раз за последний год пассажиры сканировали QR-код на остановках. На более чем 12 тысячах остановок добавили функции, которые рассказывают о наземном транспорте еще больше полезной информации.