Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа

Россия продолжает контакты с Telegram по вопросу восстановления доступа к мессенджеру, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, большой активности со стороны платформы пока не наблюдается.

Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram с августа прошлого года, объясняя это борьбой с преступностью: сначала ограничения коснулись звонков, затем распространились на другие функции.

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