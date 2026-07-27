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27 июля, 23:15

Технологии

Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа

Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа

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Россия продолжает контакты с Telegram по вопросу восстановления доступа к мессенджеру, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, большой активности со стороны платформы пока не наблюдается.

Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram с августа прошлого года, объясняя это борьбой с преступностью: сначала ограничения коснулись звонков, затем распространились на другие функции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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