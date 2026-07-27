27 июля, 22:45Общество
Топ-менеджера в Москве уволили за передачу корпоративных данных в нейросеть DeepSeek
В Москве топ-менеджера уволили за то, что она пересылала корпоративные документы на личную почту и загружала их в нейросеть DeepSeek, что работодатель расценил как разглашение коммерческой тайны.
Юрист Валентина Яковлева подтвердила, что решение суда правомерно, поскольку действия сотрудницы нарушали внутренние положения компании о конфиденциальности. Она пояснила, что загрузка данных в нейросеть аналогична пересылке информации на личную почту или флешку.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.