Топ-менеджера в Москве уволили за передачу корпоративных данных в нейросеть DeepSeek

В Москве топ-менеджера уволили за то, что она пересылала корпоративные документы на личную почту и загружала их в нейросеть DeepSeek, что работодатель расценил как разглашение коммерческой тайны.

Юрист Валентина Яковлева подтвердила, что решение суда правомерно, поскольку действия сотрудницы нарушали внутренние положения компании о конфиденциальности. Она пояснила, что загрузка данных в нейросеть аналогична пересылке информации на личную почту или флешку.

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