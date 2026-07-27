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27 июля, 22:30

Экономика

Россияне установили рекорд по досрочному погашению ипотеки, направив 130 млрд в июне

Россияне установили рекорд по досрочному погашению ипотеки, направив 130 млрд в июне

Россияне досрочно погасили ипотеку на рекордные 130 миллиардов рублей в июне

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В июне россияне установили рекорд по досрочному погашению ипотеки, направив на это 130 миллиардов рублей – максимум для первого месяца лета за последние годы. Эксперты связывают это со снижением доходности по депозитам: когда ставки по вкладам падают, выгоднее направить накопления на погашение кредита.

Однако, по словам президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, главная причина – желание людей повторно взять льготную ипотеку под 6%, пока условия не изменились. Она напомнила, что семьи с детьми могут оформить новый кредит только после полного погашения старого, а после выборов в Госдуму условия по льготной ипотеке могут ужесточить: ставка будет зависеть от количества детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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