Россияне досрочно погасили ипотеку на рекордные 130 миллиардов рублей в июне

В июне россияне досрочно погасили ипотеку на рекордные 130 миллиардов рублей, из которых 71 миллиард ушел на полное закрытие кредитов. Чаще всего от долгов избавлялись люди в возрасте от 25 до 45 лет.

По мнению экспертов, главная причина – желание повторно воспользоваться льготной ипотекой под 6% и зафиксировать цены на жилье, пока не изменились условия. Аналитики советуют для досрочного погашения вносить регулярные небольшие суммы и выбирать сокращение срока кредита, а не размера ежемесячного платежа.

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