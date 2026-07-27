Второй дом по технологии крупномодульного строительства появился в Черемушках

В Черемушках в рамках программы реновации возвели второй дом по технологии крупномодульного строительства. В строительстве использовали отечественные материалы, не уступающие по качеству импортным аналогам.

23-этажное здание возвели всего за 8 месяцев, включая инженерные коммуникации, внутреннюю отделку и монтаж готовых блоков. Модули собираются в сухих и теплых цехах, что значительно повышает качество домов.

С новоселами жилого комплекса также встретился Сергей Собянин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

