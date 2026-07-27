Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 15:15

Экономика

Путин назвал бюджетные приоритеты на следующие три года

Путин назвал бюджетные приоритеты на следующие три года

Путин встретился с депутатами Госдумы VIII созыва

Путин заявил о сплоченности россиян перед внешними вызовами

Власти Москвы получили право регулировать движение судов на внутренних водных путях города

Путин заявил, что крупные корабли будут оставаться базой для развития флота

Путин заявил о важной роли ВМФ в решении задач СВО

Владимир Путин поздравил военных моряков с Днем ВМФ

Встреча Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым началась в Омске

Песков заявил, что РФ будет ждать от США предложений урегулирования украинского конфликта

Путин поднялся в кабину нового самолета МС-21-310

Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы назвал бюджетные приоритеты на следующие три года. Это – укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики.

Президент России отметил, что прошедшие пять лет, выпавшие на восьмой созыв Госдумы, были сложными и крайне ответственными для страны.

Выборы ГД девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Путин призвал депутатов максимально продуктивно использовать предвыборный период, собирая наказы людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьэкономикавидеоРоман КарловНаталия Шкода

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика