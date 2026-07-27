Путин назвал бюджетные приоритеты на следующие три года

Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы назвал бюджетные приоритеты на следующие три года. Это – укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики.

Президент России отметил, что прошедшие пять лет, выпавшие на восьмой созыв Госдумы, были сложными и крайне ответственными для страны.

Выборы ГД девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Путин призвал депутатов максимально продуктивно использовать предвыборный период, собирая наказы людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.