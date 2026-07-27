Собянин: объем промышленного производства в Москве за год увеличился на 12,1%

Объем промышленного производства в Москве за первое полугодие вырос более чем на 12%. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Обрабатывающие отрасли показали еще более высокий рост – на 12,5%. Производство кабельной продукции увеличилось более чем в 3 раза, компьютерных, электронных и оптических изделий – почти на 40%. Почти на 30% вырос выпуск действующих веществ для лекарственных препаратов.

Сейчас в Москве насчитывается более 13 миллионов квадратных метров современных промышленных площадей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.