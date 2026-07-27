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27 июля, 13:00

Мэр Москвы

Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником

Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником

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Сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником поздравил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX. Он поблагодарил специалистов за профессионализм и преданность делу.

Как отметил мэр, ежедневно более 9 тысяч сотрудников столичных офисов "Мои документы" помогают москвичам получать государственные услуги. Еще около 3-х тысяч работают в медицинских учреждениях: встречают пациентов в поликлиниках, центрах амбулаторной онкологической помощи, приемных отделениях больниц и флагманских центрах экстренной помощи.

Кроме того, около 350 сотрудников проводят занятия по цифровой грамотности в центрах московского долголетия. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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