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Новости мира: молния ударила в перрон международного аэропорта в Венесуэле

Новости мира: молния ударила в перрон международного аэропорта в Венесуэле

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Молния ударила в перрон международного аэропорта в Венесуэле. В результате пострадали не менее 9 человек. Среди раненых оказались несколько сотрудников аэропорта и военнослужащие национальной гвардии страны. Людей госпитализировали.

Более 115 тысяч человек в Испании эвакуировали или призвали не покидать дома из-за лесных пожаров. Они бушуют в нескольких частях страны. В Мадриде и провинции Авилу пламя уничтожило уже более 45 тысяч гектаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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