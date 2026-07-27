Новости мира: молния ударила в перрон международного аэропорта в Венесуэле

Молния ударила в перрон международного аэропорта в Венесуэле. В результате пострадали не менее 9 человек. Среди раненых оказались несколько сотрудников аэропорта и военнослужащие национальной гвардии страны. Людей госпитализировали.

Более 115 тысяч человек в Испании эвакуировали или призвали не покидать дома из-за лесных пожаров. Они бушуют в нескольких частях страны. В Мадриде и провинции Авилу пламя уничтожило уже более 45 тысяч гектаров.

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