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27 июля, 14:30

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Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

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Ускоренный коридор в СВАО сократил время в пути для 33 маршрутов наземного транспорта. В часы пик автобусы и электробусы проезжают участок вдоль улиц Череповецкой, Лескова и Широкой в 2 раза быстрее. При этом общее количество полос для прочего транспорта не изменили, а парковочное пространство расширили.

"Умные камеры ЦОДД. расположенные на ключевых магистралях и в тоннелях, в режиме реального времени распознают 15 типов инцидентов. За шесть месяцев этого года они зафиксировали более 14 миллионов нештатных ситуаций. Больше всего – на МКАД, где движение наиболее интенсивное. Круглосуточная работа системы видеоаналитики позволяет оперативно реагировать на происшествия и сохранять жизни людей", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Скорректировали маршруты наземного транспорта в 4 округах столицы. Автобусы и электробусы станут подъезжать ближе к станциям метро и МЦД, а также к социальным и образовательным объектам.

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