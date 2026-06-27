Новости мира: Венесуэла ограничила въезд в пострадавший от землетрясения штат Ла-Гуайра

В Венесуэле ограничили въезд в штат Ла-Гуайра, который больше всего пострадал после землетрясения. Там продолжаются спасательные работы. Большинство торговых точек разрушено, а жители опасаются дефицита продуктов.

Аномально жаркая погода сохраняется в странах Европы. Наивысший уровень погодной опасности объявлен во Франции, Великобритании, Нидерландах и Италии. Власти призывают жителей по возможности не выходить на улицу в дневные часы.

Иран заявил, что даст жесткий ответ на любое нарушение договоренностей со стороны США. Об этом сообщил советник верховного лидера страны Мохсен Резаи.

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