Владельцы электромобилей собрались на электрофестивале в Москве

Электрофестиваль в Москве собрал владельцев электромобилей. Участники отметили масштаб мероприятия и разнообразие представленных автомобилей.

В связи с проведением фестиваля до окончания прохождения колонны закрыто движение по внешней стороне Садового кольца. До 18:00 действуют ограничения на Зубовской улице, Большой Пироговской улице, в проезде Девичьего Поля, Дашковом и Новоконюшенном переулках.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.