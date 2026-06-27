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27 июня, 13:30

Транспорт

Владельцы электромобилей собрались на электрофестивале в Москве

Владельцы электромобилей собрались на электрофестивале в Москве

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Электрофестиваль в Москве собрал владельцев электромобилей. Участники отметили масштаб мероприятия и разнообразие представленных автомобилей.

В связи с проведением фестиваля до окончания прохождения колонны закрыто движение по внешней стороне Садового кольца. До 18:00 действуют ограничения на Зубовской улице, Большой Пироговской улице, в проезде Девичьего Поля, Дашковом и Новоконюшенном переулках.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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