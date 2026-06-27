27 июня, 09:00Транспорт
Станцию Серп и Молот МЦД-4 временно закроют для пассажиров
Поезда временно не будут останавливаться на станции МЦД-4 Серп и Молот с 6 июля в связи со строительством одноименного городского вокзала. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.
На время закрытия станции для пассажиров будут организованы альтернативные маршруты. Для поездок можно воспользоваться соседними станциями метро "Площадь Ильича" и "Римская", а также станцией МЦД-2 Москва-Товарная.
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