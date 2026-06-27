Эксперт рассказал о способах защиты квартиры в период отпусков

Чтобы защитить квартиру от краж во время отпусков, необходимо выстроить комплексную систему безопасности. Об этом заявил операционный директор компании Delta Валерий Ушков.

По его словам, для эффективной защиты жилья важно закрыть "три контура" безопасности: установить надежную входную дверь, оборудовать квартиру охранной сигнализацией с реагированием и застраховать имущество.

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