Психолог прокомментировала новый законопроект о домашнем насилии

Закон о домашнем насилии в России, направленный на рассмотрение в правительство, должен не только наказывать за уже совершенные преступления, но и предотвращать их, считают психологи.

По словам психолога Виктории Богуновой, важна физическая дистанция между жертвой и агрессором, чтобы дать возможность восстановиться. Она также отмечает необходимость реабилитации пострадавших, поскольку у них может сохраняться зависимость от отношений.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.