Запрет на продажу вейпов в российских регионах – давно назревшая мера, считает директор Евразийской ассоциации здоровья Андрей Головин. По его словам, общественники давно выступают за ограничение их распространения, особенно среди молодежи.

Он отметил, что вейпы негативно влияют на легкие, а связанные с ними заболевания сложно поддаются лечению. При этом важно не только вводить запреты, но и развивать спортивные секции для молодежи, считает Головин.

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