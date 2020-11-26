Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На Северном речном вокзале уже открыт каток площадью более 9 тысяч квадратных метров с теплыми павильонами и кафе. Гостей ждут на дневные сеансы – с 10:00 до 15:00, вечерние – с 17:00 до 22:00, а с пятницы по воскресенье каток работает до 23:00.

"Продолжаем развивать современные решения для удобной и безопасной навигации на московских дорогах в соответствии со Стратегией развития транспорта до 2030 года, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Теперь водители могут заранее увидеть цветную разметку на картах 2ГИС и сопоставить ее с указателями на дороге. Это поможет заблаговременно выбрать нужное направление. В следующем году цветную навигацию планируют внедрить на МСД перед Рязанским проспектом и на МКАД перед съездом на Каширское шоссе", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С 28 ноября запустят 4 новых маршрута из Москвы в Одинцово, Красногорск и Химки. На новые маршруты № 1454 и 1457 выйдут автобусы малого класса, а на маршруты № 1233 и 1856 – большого.