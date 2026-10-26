СК возбудил уголовное дело после атаки БПЛА на Воронежскую область

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на Воронежскую область. По последним данным регионального Минздрава, 3 человека погибли, еще 39 получили ранения.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы ПВО уничтожили в небе над регионом 113 беспилотников. После атаки БПЛА из графика выбились 18 пассажирских поездов.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.