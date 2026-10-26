На востребованных остановках столицы разместили схему магистральных и экспресс-маршрутов

На самых востребованных остановках столицы разместили новую единую схему магистральных и экспресс-маршрутов. На ней видна карта города, чтобы пассажирам было проще соотнести автобусный путь с местностью.

Также на схеме обозначены ключевые магистрали, крупные парки и природные территории. Основные достопримечательности сделаны в виде пиктограмм, повторяющих реальный облик объектов. Они помогают лучше ориентироваться в городе.

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