В России может появиться единый знак для детей, потерявшихся на вокзалах. С такой инициативой выступили в Минтрансе и отметили, что на сегодняшний день для обозначения мест, куда подойти потерявшимся детям, используют разные символы. В Москве, например, это "Метроша", где-то размещают баннеры с инструкциями, а где-то такой информации нет и вовсе.

В дальнейшем Минтранс предлагает распространить практику и на другие места массового скопления людей: торговые центры, стадионы, концертные площадки, многолюдные улицы и туристические достопримечательности.

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