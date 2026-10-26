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26 октября, 07:15

Транспорт

В России может появиться единый знак для детей, потерявшихся на вокзалах

В России может появиться единый знак для детей, потерявшихся на вокзалах

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В России может появиться единый знак для детей, потерявшихся на вокзалах. С такой инициативой выступили в Минтрансе и отметили, что на сегодняшний день для обозначения мест, куда подойти потерявшимся детям, используют разные символы. В Москве, например, это "Метроша", где-то размещают баннеры с инструкциями, а где-то такой информации нет и вовсе.

В дальнейшем Минтранс предлагает распространить практику и на другие места массового скопления людей: торговые центры, стадионы, концертные площадки, многолюдные улицы и туристические достопримечательности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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