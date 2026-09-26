В ОП напомнили о правилах смены фамилии ребенка

С 10 лет ребенок вправе влиять на решение о смене своей фамилии. В Общественной палате РФ напомнили, что при изменении данных необходимо учитывать мнение несовершеннолетнего, поэтому сделать это без его согласия родители не могут.

Для смены фамилии один из родителей должен обратиться в органы опеки, подать заявление и указать причину. С 14 лет подросток уже самостоятельно обращается в ЗАГС, но для этого потребуется согласие родителей, заверенное нотариально, либо их присутствие.

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