Дорожные объекты промоют в Москве перед Днем города

В преддверии Дня города в Москве проходит масштабная уборка. На улицы вышла коммунальная техника, которая будет промывать дорожные объекты.

В частности, на Ленинградском проспекте очищают дорожные знаки, указатели, информационные щиты и буферы безопасности. Механизированная техника подметает проезжую часть и тротуары, рабочие очищают обочины от мусора.

Наводят порядок и на остановках общественного транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.