Историческую часть Ярославского вокзала сохранят при реконструкции. При этом ее полностью модернизируют. Вокзал адаптируют под современные средства связи и коммуникации, а также для маломобильных пассажиров. Обновление должно соответствовать современным требованиям к организации перевозок.

Территорию Ярославского вокзала объединят с территорией Ленинградского. Исторические здания свяжут между собой переходами. Проектирование завершается, после чего строители готовы выйти на площадку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.