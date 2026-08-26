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26 августа, 13:45

Транспорт

Историческую часть Ярославского вокзала сохранят при реконструкции

Историческую часть Ярославского вокзала сохранят при реконструкции

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Историческую часть Ярославского вокзала сохранят при реконструкции. При этом ее полностью модернизируют. Вокзал адаптируют под современные средства связи и коммуникации, а также для маломобильных пассажиров. Обновление должно соответствовать современным требованиям к организации перевозок.

Территорию Ярославского вокзала объединят с территорией Ленинградского. Исторические здания свяжут между собой переходами. Проектирование завершается, после чего строители готовы выйти на площадку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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