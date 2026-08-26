Началась сборка вагонов для первых поездов ВСМ

На заводе "Уральские локомотивы" начали сборку вагонов для первых поездов высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Уже сварены 14 кузовов для 2 составов, 9 из них передали на этап монтажа.

На каркасы устанавливают тепло- и шумоизоляцию, прокладывают кабели, монтируют облицовочные панели, окна и двери. Из-за высокой скорости движения окна будут вклеивать, а двери получат усиленный контур.

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