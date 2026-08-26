Завершено строительство полигона для испытания ВСМ

РЖД и "Нацпроектстрой" завершили строительство испытательного полигона "Саблино – Тосно". Здесь будут тестировать технологии для будущей высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

На действующем участке железной дороги уже построили 1,2 километра будущего высокоскоростного пути. Вместо привычного щебня здесь используют бетонное основание. В конструкцию установили более 1,5 тысячи датчиков.

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