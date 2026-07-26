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26 июля, 22:15

Транспорт

Около 100 поездов задерживаются на юге России

Около 100 поездов задерживаются на юге России

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Около 100 поездов задерживаются на южных направлениях России. С опозданиями следуют два поезда "Таврия" из Крыма в Москву. Как сообщает пресс-служба РЖД, максимальное время задержки составляет 7 часов.

Сотрудники оказывают пассажирам всестороннюю помощь. На вокзалах оформляют возврат и переоформление билетов, а также бесплатно предоставляют места в залах повышенной комфортности и камерах хранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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