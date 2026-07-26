Тела еще трех пропавших альпинистов найдены на Эльбрусе. Об этом сообщило региональное управление СК РФ.

Погибших пока не эвакуировали из-за плохих погодных условий. По версии следствия, группа из семи альпинистов из Боснии и Герцеговины отправилась на Эльбрус 24 июля. На следующий день они сбились с маршрута. Один из них спустился и сообщил, что двое его товарищей почувствовали себя плохо и погибли.

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