Власти Москвы получили право регулировать движение судов на внутренних водных путях города

Власти Москвы получили право регулировать движение судов на внутренних водных путях в границах города. Закон подписал Владимир Путин.

Изменения внесены в кодекс водного транспорта России и отдельные законодательные акты. Документ касается согласования маршрутов и расписания, а также размещения спецсредств, которые смогут делать фото и видео для фиксации нарушений. Отдельно прописаны вопросы экологии.

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