Новости мира: лесные пожары охватили Францию, Италию и Испанию

Лесные пожары охватили Францию, Италию и Испанию. Пламя приближается к городам и знаменитым курортам. На Лазурном берегу и в других туристических районах объявлена массовая эвакуация. Тысячи людей срочно покидают опасные зоны, дороги забиты, спасатели работают в режиме чрезвычайной ситуации.

Европа опасается, что отказ от российского газа приведет к новой зависимости от поставок из США, пишет New York Times. ЕС планирует с 2027 года прекратить импорт российского сжиженного газа по долгосрочным контрактам. Эксперты предупреждают, что заменить выпадающие объемы придется американским поставкам.

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