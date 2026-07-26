Более 50 человек обратились за медицинской помощью после шторма в Ростове-на-Дону

Мужчина погиб при шторме в Ростове-на-Дону. За медицинской помощью обратились более 50 человек. В регионе прошел сильнейший ливень, в двух районах области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Из-за повреждения линий электропередачи около 100 населенных пунктов остались без света. Более 40 тысяч жителей остаются без воды. Ураган повалил свыше тысячи деревьев. К ликвидации последствий привлекли энергетиков из Астрахани, Волгограда, Калмыкии и Краснодара.

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