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26 июля, 15:15

Общество

Экстремальные ливни ожидаются в Москве в ближайшие дни

Экстремальные ливни ожидаются в Москве в ближайшие дни

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Экстремальные ливневые дожди ожидаются в Москве в ближайшие дни. Как сообщил синоптик Евгений Тишковец, во второй половине дня и вечером 26 июля пройдут ливни, которые в ночь на 27 июля примут экстремальный характер.

Ветер будет северо-восточным с порывами до 9 метров в секунду, температура воздуха составит 18–21 градус, атмосферное давление упадет до 741 миллиметра ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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