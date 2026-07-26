Экстремальные ливни ожидаются в Москве в ближайшие дни

Экстремальные ливневые дожди ожидаются в Москве в ближайшие дни. Как сообщил синоптик Евгений Тишковец, во второй половине дня и вечером 26 июля пройдут ливни, которые в ночь на 27 июля примут экстремальный характер.

Ветер будет северо-восточным с порывами до 9 метров в секунду, температура воздуха составит 18–21 градус, атмосферное давление упадет до 741 миллиметра ртутного столба.

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